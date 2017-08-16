Петербургский метрополитен пополнят 30 современных зеленых составов. Все они выйдут на "зеленую" ветку в течение 2017-2018 годов к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Сегодня же, 16 августа, в введение метрополитена поступил очередной новый состав от "Октябрьского электровагоноремонтного завода". Он оборудован современным асинхронным тяговым приводом (АТП), обеспечивающим снижение энергопотребления.

Салоны вагонов оснащены специальными зонами для пассажиров маломобильной группы, современным освещением на базе полупроводниковых источников света, системой принудительной вентиляции, а также цифровой информационной системой. Цифровая система управления составом построена на современной элементной базе.

Кроме того, некоторые изменения коснулись и оборудования кабины машиниста. В частности, дверь в кабину для большего удобства открывается вовнутрь, кнопка экстренного торможения выделяется подсветкой, а также появились дополнительные кнопки, облегчающие работу машинистов.

Фото: metro.spb.ru