Три тысячи человек закружились в хороводе на Дворцовой (ФОТО)

Три тысячи человек закружились в хороводе на Дворцовой площади вечером 15 августа. Петербуржцы и гости города публикуют жизнерадостные фотографии в социальной сети Instagram.

Люди встали в Большой хоровод мира, единства, радости и любви, центром которого стала Александровская колонна. Участниками мероприятия стали представители разных культур, хороводных движений, а также обычные прохожие.

"Хороводная волна" сейчас проходит во многих городах России - необычный фестиваль уже закружил в танце Мурманск, Тольятти, Йошкар-Олу и Краснодар.

Instagram / @irina.kan.lee, @alina_fenya, @samundara_ph, @dimkulik, @yasnazora_rus