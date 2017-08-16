Три тысячи человек закружились в хороводе на Дворцовой (ФОТО)

Три тысячи человек закружились в хороводе на Дворцовой площади вечером 15 августа. Петербуржцы и гости города публикуют жизнерадостные фотографии в социальной сети Instagram.
Люди встали в Большой хоровод мира, единства, радости и любви, центром которого стала Александровская колонна. Участниками мероприятия стали представители разных культур, хороводных движений, а также обычные прохожие.
"Хороводная волна" сейчас проходит во многих городах России - необычный фестиваль уже закружил в танце Мурманск, Тольятти, Йошкар-Олу и Краснодар.