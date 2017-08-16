  • 16 Август 2017
USD 17.08.2017 59.6521 -0.2745
USD ММВБ 20:17 59.42900  
EUR 17.08.2017 69.9958 -0.3760
EUR ММВБ 20:17 69.5310  
Нефть($) 16.08.2017 50.71 0.59
Нефть(p) 16.08.2017 3024.96 +21.44

Улюкаев: ФСБ и Сечин спровоцировали меня на взятку

Автор:


© Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Темы дня

Экс-министр экономического развития считает, что обвинение было сфабриковано.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что в отношении него была совершена провокация взятки, организованная главой "Роснефти" Игорем Сечиным и бывшим начальником службы безопасности нефтяной компании Олегом Феоктистовым. Об этом сообщает "Интерфаск".

Читать также:

Задержание Улюкаева: главное о крупнейшем коррупционном деле России

"В отношении меня Федеральной службой безопасности (ФСБ) была совершена провокация взятки, организованная на основании ложного доноса главного исполнительного директора "Роснефти" Сечина и осуществленная начальником службы безопасности Феоктистовым. Данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении меня уголовного дела" - заявил Улюкаев.

"Следствие не только намеренно игнорировало очевидные доказательства ложности показаний Сечина, но не предпринимало необходимых действий для получения доказательств по делу. В конце концов, в отношении меня в отсутствии объективных доказательств было сфабриковано обвинение, которое основывается исключительно на показаниях Сечина", - сказал Улюкаев.

Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что воздержится от комментариев. "Суд разберется. Суду представлены исчерпывающие материалы, касающиеся факта преступления, достаточные доказательства. С учетом того, что Улюкаев находится в сложном положении, мы не будем комментировать выбранный им способ защиты", - сказал Леонтьев.

"Факт остается фактом - Улюкаев сам требовал незаконного вознаграждения за исполнение своих служебных обязанностей, сам за ним приехал, и сам уехал с места встречи с деньгами", - подчеркнул Леонтьев. Суд отложил на 1 сентября продолжение слушаний по делу Улюкаева.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе "Роснефти". Следственный комитет утверждает, что он был задержан с поличным при получении взятки в двух млн долларов, которую он вымогал у "Роснефти" за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти". Своей вины Улюкаев не признает. На должность министра экономического развития был назначен Максим Орешкин.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.08.17
    Где заказать срочный перевод документов в Москве?
    15.08.17
    Коммерческий морской транспорт: купля/продажа и распространенные модели
    15.08.17
    Ремонт Айфона в СПб – недорого, быстро, качественно
    14.08.17
    Интернет-магазин «Мой размер» работает для крупных мужчин
    14.08.17
    Качественный кузовной ремонт автомобилей в Санкт-Петербурге!
    14.08.17
    Не понравился макияж, прическа не к лицу: как быть мастеру?
    11.08.17
    Полезные советы на все случаи жизни
    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram