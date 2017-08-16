Улюкаев: ФСБ и Сечин спровоцировали меня на взятку

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что в отношении него была совершена провокация взятки, организованная главой "Роснефти" Игорем Сечиным и бывшим начальником службы безопасности нефтяной компании Олегом Феоктистовым. Об этом сообщает "Интерфаск".

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"В отношении меня Федеральной службой безопасности (ФСБ) была совершена провокация взятки, организованная на основании ложного доноса главного исполнительного директора "Роснефти" Сечина и осуществленная начальником службы безопасности Феоктистовым. Данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении меня уголовного дела" - заявил Улюкаев.

"Следствие не только намеренно игнорировало очевидные доказательства ложности показаний Сечина, но не предпринимало необходимых действий для получения доказательств по делу. В конце концов, в отношении меня в отсутствии объективных доказательств было сфабриковано обвинение, которое основывается исключительно на показаниях Сечина", - сказал Улюкаев.

Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что воздержится от комментариев. "Суд разберется. Суду представлены исчерпывающие материалы, касающиеся факта преступления, достаточные доказательства. С учетом того, что Улюкаев находится в сложном положении, мы не будем комментировать выбранный им способ защиты", - сказал Леонтьев.

"Факт остается фактом - Улюкаев сам требовал незаконного вознаграждения за исполнение своих служебных обязанностей, сам за ним приехал, и сам уехал с места встречи с деньгами", - подчеркнул Леонтьев. Суд отложил на 1 сентября продолжение слушаний по делу Улюкаева.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе "Роснефти". Следственный комитет утверждает, что он был задержан с поличным при получении взятки в двух млн долларов, которую он вымогал у "Роснефти" за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти". Своей вины Улюкаев не признает. На должность министра экономического развития был назначен Максим Орешкин.