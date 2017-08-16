Контрольно-счетная палата повторно проверит петербургское метро. Таким образом КСП отреагировала на прекращение уголовного дела в отношении главы подземки Владимира Гарюгина, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По версии следствия, в 2012 году он «неправомерно» освободил ЗАО «Советник» - застройщика станции «Адмиралтейская», - от возмещения 466,5 млн рублей, которые были потрачены на станцию из бюджета до заключения договора.

В СК считали, что Гарюгин «и иные лица» использовали свои полномочия при заключении инвестдоговора о строительстве комплекса наземного вестибюля станции метро «Адмиралтейская».

Руководитель метрополитена не стал требовать компенсации у инвесторов за строительство вестибюля, выполненное за счет бюджета, что нанесло ущерб в 466 млн рублей. Дело было прекращено 15 августа в связи с отсутствием состава преступления.

Последний раз КСП проверяла метрополитен Петербурга в начале 2014 года. Через год с обысками заявилась ФСБ, а Владимира Гарюгина поставили на прослушку. «В палате с выводами следствия не согласились. Глава КСП Вадим Лопатников недвусмысленно намекнул на очередную проверку», - пишет «Фонтанка.ру», добавляя, что проверка запланирована на 2018 год.