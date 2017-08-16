По бульвару Победы в Колпино на месяц закрыли движение. Причиной ограничений стал ремонт дорожного покрытия. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 16 августа по 17 сентября закрывается направление движения транспорта по бульвару Победы от проспекта Ленина к бульвару Свободы. На участке от проспекта Ленина до конца бульвара Победы движение будет ограничено.

На этот же срок закрывается направление движения транспорта по проспекту Ленина от Советского бульвара к бульвару Победы и по Советскому бульвару от Адмиралтейской улицы к проспекту Ленина.