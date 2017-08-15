Картина дня: «Зенит-арена» и боеприпасы в Адмиралтейском районе

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стала «Зенит-арена». Сегодня, 15 августа, эксперты Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начали проверять стадион в рамках подготовки чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Проверка будет длиться три дня, с 15 по 17 августа. В рамках пленарной сессии уже состоялись презентации Евро-2020 и стадиона «Зенит-арена». Для делегации УЕФА был организован ознакомительный тур по его территории.

В сентябре 2014 года УЕФА утвердил 13 городов-организаторов матчей Евро-2020. Единственный город-кандидат от России, который оказался в этом списке – Петербург.

Второй по значимости темой дня стали боеприпасы, обнаруженные на стройке в Адмиралтейском районе. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «АиФ - Петербург» (12:20), «Фонтанка.ру» (18:30) и «Невские новости» (19:40).

Четыре опасные находки на несколько часов остановили стройку жилого комплекса - на помощь позвали взрывотехников ОМОН. На три артиллерийских снаряда калибра 122 мм и мину калибра 72 мм наткнулись во время работ на территории строящегося жилого комплекса на улице Красуцкого.

Прибывшие специалисты установили, что боеприпасы представляют опасность. Находки оставили под охраной полиции для передачи военным саперам и дальнейшего уничтожения.

По мнению «Монитора», самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Невские новости», «АиФ - Петербург» и «GAZETA.SPb».