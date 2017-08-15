Смольный предлагает «сдавать соседей» в полицию или в ФСБ, если вы заподозрили что-то неладное. Таким образом комитет по печати объяснил новую социальную рекламу в петербургском метро, пишет «Фонтанка.ру».

В плакатах, которые появились в подземке, говорится: «А вы знаете, кто живет рядом с вами?» В качестве примера приведены бабушка, мужчина в очках, радующаяся девушка и парень в черной куртке.

Замысел рекламы - профилактика терроризма. Предполагается, что петербуржец, заподозрив своего соседа, должен обратиться в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти или в ФСБ.

Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник взорвал бомбу. По делу о теракте арестованы несколько человек, большинство которых из Киргизии. Жертвами взрыва стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.

Фото: fontanka.ru