Картина дня: «Зенит» и роуминг по России

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал «Зенит». Накануне, 13 августа, в день игры сине-бело-годубых против чеченского «Ахмата» спикер парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал ролик, на котором губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вместе с Рамзаном Кадыровым скандирует «Ахмат» - сила!» Видеозапись, само собой, возмутила жителей Северной столицы.

Сегодня утром пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов рассказал, что Полтавченко не болеет за чеченский «Ахмат» и верен петербургской команде. По его словам, видеозапись, которую накануне, 13 августа, опубликовал глава чеченского парламента Магомед Даудов, вырвана из контекста. «Никакого отношения вырванный фрагмент к футболу не имеет», - отметил Кибитов.

Второй по значимости темой дня стал спор Федеральной антимонопольной службы и операторов связи. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Бумага» (10:10), «Санкт-Петербург.ру» (10:50) и «Астера» (10:55).

ФАС требует, чтобы «большая четверка» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «БиЛайн») и Tele2) уравняла цены на роуминг по России в разных тарифах. Сделать это необходимо было до 13 августа, однако операторы не выполнили требование.

Операторам не ясно, какой тариф необходимо применять к абоненту во внутрисетевом роуминге, - тот, который действует в его домашнем регионе, или тот, что действует в регионе, где абонент оказался в роуминге. Также операторы просят разъяснить, по каким тарифам на местную и междугородную связь абоненты будут звонить в домашний регион, по каким - внутри региона пребывания.

По мнению «Монитора», самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Невские новости», «АиФ - Петербург» и «GAZETA.SPb».