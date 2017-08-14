Пожар в доме Ленсовета на набережной реки Карповки потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Дым на крыше дома номер 13 в 19 часов заметили очевидцы. На место происшествия выехали пять пожарных расчетов.

"В чердачном помещении происходило горение кабелей 50 погонных метров, а также обрешетки кровли на площади 10 кв. метров. В 19:35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - рассказали в МЧС.

По словам очевидцев, перед пожаром на крыше здания видели трех подростков. Первый жилой дом Ленсовета построен в 1931-1934 годах. Сейчас в здании находятся детский сад, салоны красоты, хостел и страховые компании.