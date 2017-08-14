Минобороны показало в 3D военно-морской парад в Петербурге

Министерство обороны РФ показало в 3D военно-морской парад в Петербурге, который прошел в День военно-морского флота, 30 июля. Видео опубликовано в виде 3D-панорамы.

"Открыта виртуальная 3D-экскурсия по Главному военно-морскому параду. Торжественное прохождение боевых кораблей парадным строем при участии авиации состоялось в День ВМФ на Неве и на Кронштадтском рейде в Петербурге", - говорится на сайте Минобороны.

Дело в том, что посмотреть парад удалось далеко не всем - в Северной столице очереди на набережных достигали семи рядов, а в Кронштадте вход на смотровую площадку и вовсе был по пригласительным билетам. Теперь ведомство предлагает интерактивно посетить масштабный праздник и увидеть яркие моменты прохождения строев кораблей из разных точек с высоты птичьего полета.

В параде приняли участие самые современные корабли Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В Петербург в том числе прибыл флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вместе с подводным ракетным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" - самой тяжелой подлодкой в мире.