В Петербурге с 14 августа перекроют сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Причиной ограничения движения транспорта станет ремонт дороги, а также прокладка инженерных сетей и строительство газопровода.

Во-первых, с 14 по 20 августа будет закрыто движение транспорта по улице Тельмана в створе Дальневосточного проспекта. Объезд - по улице Крыленко, Искровскому проспекту и по переулку Челиева.

Во-вторых, на это же время закрывается направление движения транспорта по Боткинской улице от улицы Академика Лебедева к Большому Сампсониевскому проспекту. Объезд - по улице Крыленко, Искровскому проспекту и по переулку Челиева.

Кроме того, с 14 августа по 28 сентября закроют направление движения транспорта по Кузьминскому шоссе в городе Пушкин от Петербургского шоссе к Академическому проспекту. Объезд - по Академическому проспекту, Дворцовой улице и Петербургскому шоссе.