Зрителей матча «Зенит» - «Ахмат» доставят на Крестовский бесплатные автобусы. Игра на «Зенит-арене» начнется 13 августа в 20 часов. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

На обслуживание трех маршрутов направят 75 двухсекционных автобусов. Для доставки зрителей к стадиону c 18:00 до 20:00 будут открыты маршруты:

- S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

- S4 от станции метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»,

- S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

После окончания матча, с 22:00 до 00:00 шаттлы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно.

Схема такого транспортного обслуживания была отработана и одобрена во время Кубка конфедераций ФИФА, который прошел в июне 2017 года.