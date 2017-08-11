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«Аэрофлот» в несколько раз поднял цены на билеты в дни ЧМ-2018

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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Как только это заметил блогер, компания назвала цены технической ошибкой.

«Аэрофлот» в несколько раз поднял цены на билеты в дни Чемпионата мира по футболу. Как только это заметил блогер, компания назвала цены технической ошибкой. Об этом сообщают «Ведомости».

ЧМ-2018 будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. За неделю до старта турнира, с 8 июня, все цены на билеты «Аэрофлота» из Москвы в города-организаторы Волгоград (пять ежедневных рейсов), Екатеринбург (восемь), Казань (семь), Нижний Новгород (шесть), Ростов-на-Дону (шесть), Самару (семь), Петербург (20) и Сочи (10) и обратно выросли в четыре-шесть раз. На это обратил внимание создатель ресурса Aviablogger Константин Парфененок.

При этом цены на билеты в другие города маршрутной сети «Аэрофлота» в июне следующего года не изменились. Представитель «Аэрофлота» объяснил «Ведомостям», что такие цены – это техническая ошибка, а все пассажиры, купившие билеты по этим тарифам, могут вернуть их без штрафных санкций.

По состоянию на утро 11 августа, система бронирования на сайте «Аэрофлота» при попытке заказать билеты из Москвы в города, где пройдут матчи ЧМ-2018, выдавала или сообщение об ошибке, или показывала, что рейсов на эти даты нет.

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