«Аэрофлот» в несколько раз поднял цены на билеты в дни ЧМ-2018

«Аэрофлот» в несколько раз поднял цены на билеты в дни Чемпионата мира по футболу. Как только это заметил блогер, компания назвала цены технической ошибкой. Об этом сообщают «Ведомости».

ЧМ-2018 будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. За неделю до старта турнира, с 8 июня, все цены на билеты «Аэрофлота» из Москвы в города-организаторы Волгоград (пять ежедневных рейсов), Екатеринбург (восемь), Казань (семь), Нижний Новгород (шесть), Ростов-на-Дону (шесть), Самару (семь), Петербург (20) и Сочи (10) и обратно выросли в четыре-шесть раз. На это обратил внимание создатель ресурса Aviablogger Константин Парфененок.

При этом цены на билеты в другие города маршрутной сети «Аэрофлота» в июне следующего года не изменились. Представитель «Аэрофлота» объяснил «Ведомостям», что такие цены – это техническая ошибка, а все пассажиры, купившие билеты по этим тарифам, могут вернуть их без штрафных санкций.

По состоянию на утро 11 августа, система бронирования на сайте «Аэрофлота» при попытке заказать билеты из Москвы в города, где пройдут матчи ЧМ-2018, выдавала или сообщение об ошибке, или показывала, что рейсов на эти даты нет.