ФСБ пришла с обысками в Северо-Западную дирекцию Минкультуры

ФСБ пришла с обысками в Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Поводом стало уголовное дело о хищении денег при проектировании новой сцены Театра Европы (МДТ). Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на неназванные источники.

Чекисты 10 августа пришли в бизнес-центр «Лениздат» на набережной Фонтанки, 59, поднялись на третий этаж и проследовали в офис дирекции. Руководитель учреждения Наталья Волынская находится в отпуске, поэтому постановление об осмотре помещений и выемке документов ФСБ предъявила первому заместителю Денису Колодко.

По его словам, силовиков интересовали переписка сотрудников и сметные документы по контракту на проектирование второй сцены Театра Европы. «Осмотр помещений продолжался семь часов», - уточнил Колодко.

Контракт на проектирование сцены в 2013 году был заключен с компанией «Театрально-декорационные мастерские», его стоиость составила 250 млн рублей. Поздее Минкультуры его расторгло, работы не были выполнены. Компания получила 45 млн рублей в качестве аванса, вернуть деньги она не смогла, сейчас компания проходит процедуру банкротства.

Что касается строительства новой сцены МДТ, то изначально оно было поручено компании «Стройсоюз-СВ», однако Минкультуры также разорвало контракт на 2,5 млрд рублей из-за срыва сроков. Второй конкурс, в марте 2017 года, за 2 млрд рублей выиграла компания Бориса Ротенберга «Трансепт Групп». В июне подрядчик приступил к работам на Звенигородской.

Малый драматический театр был создан в Петербурге в 1944 году, когда большая часть театров находилась в эвакуации, пишет ТАСС. Изначально он не имел ни определенной творческой программы, ни собственного здания. Небольшая труппа приезжала со спектаклями только в города и села Ленобласти.

В сентябре 1998 года театр получил статус Театра Европы, став третьим после театра «Одеон» в Париже и «Пикколо-театра» в Милане. Вопрос о строительстве нового здания для театра поднимался еще в советское время, однако до сих пор театр работает в помещениях, рассредоточенных по пяти домам на улице Рубинштейна. Общая площадь нового семиэтажного здания составит 23,5 тыс. кв. метров.