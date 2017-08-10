В Антарктике нашли 106-летний фруктовый пирог

В Антарктике нашли 106-летний хорошо сохранившийся фруктовый пирог. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу Фонда антарктического наследия Новой Зеландии.

Пирог был найден учеными в заброшенном домике на мысе Адэр. Он расположен на северо-востоке региона Земля Виктория в Восточной Антарктиде.

Пирог был производен британской кондитерской фирмой Huntley & Palmers. Он лежал на полке в оловянной коробке и был завернут в бумагу.

При этом коробка была в плохом состоянии, а вот пирог, по словам ученых, «выглядел и пахнул почти съедобным». Исследователи решили оставить деликатес на том же месте.

Фото: Antarctic Heritage Trust