  • 11 Август 2017
USD 11.08.2017 59.9298 -0.0313
USD ММВБ 01:17 60.09850  
EUR 11.08.2017 70.2677 -0.1506
EUR ММВБ 01:17 70.7120  
Нефть($) 10.08.2017 51.85 1.72
Нефть(p) 10.08.2017 3107.36 +101.51

Картина: Анатолий Собчак и проблемы «Зенит-арены»

Автор:


© Фото: bogdan.tk

Темы дня

Как почтили память первого мэра Петербурга, что там с выкатным полем нового стадиона.

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стали проблемы «Зенит-арены». Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, что Смольный ждет инструкций ФИФА по поводу выкатного поля нового стадиона.

Медиагородок, который расположен в зоне выкатного поля «Зенит-арены», может быть демонтирован. По словам Албина, прежде чем его разбирать, необходимо понять, где и как его необходимо будет собрать снова.

Технические требования к его устройству на Кубок конфедераций и на чемпионат мира в следующем году отличаются друг от друга, но конкретных инструкций от ФИФА еще не поступало.
Во время Кубка конфедераций медиагородок был расположен в месте, куда должно заезжать выкатное поле арены, что сделало это технически невозможным.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал первый мэр Петербурга Анатолий Собчак, которому сегодня, 10 августа, исполнилось бы 80 лет. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Gazeta.spb» (14:07), «АиФ - Петербург» (14:07) и «Санкт-Петербург.ру» (14:15).

На Никольском кладбище Петербурга прошла памятная церемония, посвященная Собчаку. В ней приняли участие вдова Собчака Людмила Нарусова, их дочь Ксения Собчак и другие.

Читайте также:

Анатолий Собчак: студент Ленинграда и мэр Петербурга

Могилу Собчака также посетили губернатор Георгий Полтавченко, коллеги Собчака, работавшие с ним в мэрии, и представители общественности. Была проведена краткая панихида.

Президент РФ Владимир Путин не присутствовал на церемонии, а отправил венок. Позже участники церемонии отправились на Васильевский остров к памятнику первому мэру. Там среди прочих с речью выступил Олег Басилашвили.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

    В Северной столице сложилась «крышная» ресторанная традиция, а лучшие ее представители - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram