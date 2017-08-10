Картина: Анатолий Собчак и проблемы «Зенит-арены»

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стали проблемы «Зенит-арены». Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, что Смольный ждет инструкций ФИФА по поводу выкатного поля нового стадиона.

Медиагородок, который расположен в зоне выкатного поля «Зенит-арены», может быть демонтирован. По словам Албина, прежде чем его разбирать, необходимо понять, где и как его необходимо будет собрать снова.

Технические требования к его устройству на Кубок конфедераций и на чемпионат мира в следующем году отличаются друг от друга, но конкретных инструкций от ФИФА еще не поступало.

Во время Кубка конфедераций медиагородок был расположен в месте, куда должно заезжать выкатное поле арены, что сделало это технически невозможным.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал первый мэр Петербурга Анатолий Собчак, которому сегодня, 10 августа, исполнилось бы 80 лет. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Gazeta.spb» (14:07), «АиФ - Петербург» (14:07) и «Санкт-Петербург.ру» (14:15).

На Никольском кладбище Петербурга прошла памятная церемония, посвященная Собчаку. В ней приняли участие вдова Собчака Людмила Нарусова, их дочь Ксения Собчак и другие.

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Могилу Собчака также посетили губернатор Георгий Полтавченко, коллеги Собчака, работавшие с ним в мэрии, и представители общественности. Была проведена краткая панихида.

Президент РФ Владимир Путин не присутствовал на церемонии, а отправил венок. Позже участники церемонии отправились на Васильевский остров к памятнику первому мэру. Там среди прочих с речью выступил Олег Басилашвили.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».