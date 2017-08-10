Петербуржцы вышли на пикеты к МВД из-за бездействия полиции

Петербуржцы днем 10 августа вышли на пикеты к Главному управлению МВД из-за бездействия полиции. Активисты движения "Красивый Петербург" обвиняют силовиков к заполонившей город рекламе борделей.

Общественники начали чистить Северную столицу от сомнительной рекламы своими силами, однако на них постоянно нападают расклейщики.

"Участились случаи проявления агрессивного поведения со стороны расклейщиков: хамство, угрозы, избиения и гонки с холодным оружием в виде разбитого горлышка бутылки. В такой ситуации полиция ничего не предпринимает для защиты людей, не говоря уже о том, чтобы пресекать саму незаконную деятельность", - рассказали в движении.

В связи с бездействием правоохранительных органов активисты вышли с плакатами к зданию МВД на Суворовском проспекте, 50.

Фото: "Красивый Петербург"