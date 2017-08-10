Велопробег 12 августа ограничит движение в центре Петербурга. Он пройдет в рамках празднования Дня строителя. Об этом сообщили в комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение транспортных средств будет прекращено с 10:00 до 11:00 на площади Растрелли, а также по ходу движения колонны участников велопробега с 11:00 до 12:00:

по улице Смольного, Смольной набережной в направлении к Воскресенской набережной, Воскресенской набережной в направлении к набережной Кутузова, набережной Кутузова, Дворцовой набережной на участке от набережной реки Фонтанки до Троицкого моста, по Троицкому мосту, а также по Кронверкской набережной.

Схему ОДД можно посмотреть по этой ссылке.