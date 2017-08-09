Смольный отказался менять график работы станций "Звенигородская" и "Спасская". В середине июля петербургская подземка сообщила, что с сентября они будут работать лишь до 20 часов.

Метрополитен пошел на нововведения из-за небольшой загруженности станций. Таким образом подземка могла сэкономить на обслуживании станций.

Сегодня, 9 августа, депутат Законодательного собрания Максим Резник на своей странице в Facebook опубликовал ответ вице-губернатора Игоря Албина на запрос парламентария о режиме работы метро.

"Принято решение не ограничивать работу станций метро "Звенигородская" и "Спасская". Далеко не первый раз в ответ на мое обращение (да и обращение других депутатов) Игорь Албин принимает решение в интересах горожан", - написал Резник.