Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский вступился за уволенных астрономов Пулковской обсерватории. Он попросил директора Назара Ихсанова пересмотреть решение об увольнении сотрудников.

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Руководство обсерватории отказалось продлить контракт с председателем Совета молодых ученых и специалистов, инженером-астрономом лаборатории астрометрии и звездной астрономии Александром Шумиловым и бывшим секретарем совета, лаборанткой Динарой Бикуловой.

По мнению астрономов, их увольнение связано с видеообращением к президенту РФ и активной борьбой против строительства жилого комплекса вблизи обсерватории.

Вишневский отметил, что зарплата уволенных сотрудников настолько мала (2,5 тыс. и 7 тыс. рублей), что отказ в продлении годовых контрактов невозможно объяснить экономией средств.

История о застройке началась в феврале 2916 года, когда ученый совет Пулковской обсерватории отказал в застройке. Однако через полгода пришел новый директор и 24 октября одобрил тот же самый проект. Проект "Планетограда", огромного жилого комплекса, с 2007 года двигает израильская компания Morgal Investments Ltd. Большую часть участка – 167 из 240 га – собирается в обмен на долю квартир возвести крупный питерский застройщик Setl City Максима Шубарева. Общая стоимость проекта – более 200 млрд рублей.