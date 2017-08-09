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Вишневский вступился за уволенных астрономов Пулковской обсерватории

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© Фото: kuda-spb.ru

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Он попросил директора Назара Ихсанова пересмотреть решение об увольнении сотрудников.

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский вступился за уволенных астрономов Пулковской обсерватории. Он попросил директора Назара Ихсанова пересмотреть решение об увольнении сотрудников.

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Руководство обсерватории отказалось продлить контракт с председателем Совета молодых ученых и специалистов, инженером-астрономом лаборатории астрометрии и звездной астрономии Александром Шумиловым и бывшим секретарем совета, лаборанткой Динарой Бикуловой.

По мнению астрономов, их увольнение связано с видеообращением к президенту РФ и активной борьбой против строительства жилого комплекса вблизи обсерватории.

Вишневский отметил, что зарплата уволенных сотрудников настолько мала (2,5 тыс. и 7 тыс. рублей), что отказ в продлении годовых контрактов невозможно объяснить экономией средств.

История о застройке началась в феврале 2916 года, когда ученый совет Пулковской обсерватории отказал в застройке. Однако через полгода пришел новый директор и 24 октября одобрил тот же самый проект. Проект "Планетограда", огромного жилого комплекса, с 2007 года двигает израильская компания Morgal Investments Ltd. Большую часть участка – 167 из 240 га – собирается в обмен на долю квартир возвести крупный питерский застройщик Setl City Максима Шубарева. Общая стоимость проекта – более 200 млрд рублей.

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