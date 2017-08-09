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Между Петербургом и Москвой пустят дополнительные "Сапсаны"

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© Фото: Instagram / @sapsan_rzd

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Поезда будут отправляться в обе стороны поздним вечером и прибывать после полуночи.

Между Петербургом и Москвой с 4 октября пустят дополнительные "Сапсаны". Поезда будут отправляться в обе стороны поздним вечером и прибывать после полуночи. Об этом сообщили в РЖД.

Составы будут отправляться ежедневно в 21:00 и прибывать в Петербург в 00:42 следующего дня, в Москву - в 00:58. При этом поезда будут делать только одну остановку - в Твери, продажа билетов уже открыта.

В результате число рейсов "Сапсанов" увеличится до 14 пар, а в "пиковые периоды" - по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям - до 16.

Таким образом РЖД стремится удовлетворить повышенный спрос на перевозки высокоскоростными поездами.

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