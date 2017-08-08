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Картина дня: проблемы «Зенит-арены» и песенка от Шнурова

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© Фото: Ilovetravel.com.ua

Темы дня

Почему следующие матчи «Зенита» пройдут на стадионе «Петровский», чему лидер группировки «Ленинград» посвятил перепевку «В Питере – пить».

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стали проблемы «Зенит-арены», из-за которых ФК «Зенит» возвращается на «Петровский». Среди СМИ первыми об этом рассказали «Городовой» (11:05), «Деловой Петербург» (11:45) и «Санкт-Петербург.ру» (12:40).

Ближайшие матчи «Зенита» пройдут на стадионе «Петровский». Это связано с работами по ремонту раздвижной крыши новой «Зенит-арены». Об этом сегодня сообщило АБН со ссылкой на источник в Смольном.

«Устранять неполадки будет компания «Метрострой». Из-за этого несколько матчей «Зенита» могут состояться на стадионе «Петровский». После того как крышу отремонтируют, стадион передадут в собственность «Зениту», - рассказал собеседник агентства.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала песенка Сергея Шнурова про победу «Зенита» над московским «Спарткаом». Игра прошла 6 августа и закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 5:1.

В честь грандиозной победы лидер группировки «Ленинград» перепел свою песню «В Питере - пить». «Питер не спит, снова гулять! Сделал «Зенит» в Питере - пять!», - поет Шнуров на видео, которое он разместил на своей странице в Instagram. В итоге этот ролик попал в официальный Twitter-аккаунт ФК «Зенит».

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».

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