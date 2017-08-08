МЧС предупреждает о тумане в Петербурге ночью и утром 9 августа. Температура воздуха в это время будет до 14 градусов тепла.

"Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Атмосферное давление ночью и утром будет повышаться", - говорится в сообщении ведомства.

При тумане МЧС рекомендует отложить поездку на личном транспорте, либо особенно внимательно соблюдать дистанцию, а также снижать скоростной режим. Кроме того, основным требованием является включение габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар.

"Если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Лучше подождать, пока столь плотный туман рассеется, потеряв при этом немного времени, чем впоследствии жалеть об опрометчивом решении ехать вслепую", - советуют спасатели.

По их словам, во время тумана лучше опустить стекла автомобиля, так будет гораздо больше шансов услышать нужные звуки с дороги. Жителям и гостям Петербурга, страдающим сердечнососудистыми и астматическими заболеваниями, следует вообще воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам в тумане рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами, быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что водители вас заметили и пропускают.