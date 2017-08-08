На Дворцовую площадь приехали танки (ФОТО)

На Дворцовую площадь 8 августа новь приехали танки времен Великой Отечественной войны. Множество фотографий с техникой публикуют пользователи Instagram.

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Всего в центр Петербурга пригнали около 50 единиц вооружения, выставка пройдет с 9 по 14 августа в честь годовщины окончания битвы за Ленинград - 9 августа 1944 года.

Большая часть техники была обнаружена поисковиками на местах боев и восстановлена сотрудниками музея «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова.

В экспозиции будут представлены массогабаритные макеты танков пяти видов — КВ-1, Т-34, Т-70, Т-60 и Т-38, два вида тракторов «Сталинец», массогабаритные макеты гаубиц, миномета, зенитных, противотанковых и дивизионной пушек, противотанковые ежи и надолбы, автомобили, мотоцикл, автобус, палатки и полевая кухня.

«По сравнению с прошлым годом экспозиция увеличена почти в два раза и более широко представлены единицы артиллерийской техники. Здесь будет проходить экспозиция, которая расскажет о «Дороге жизни», о технике которая была найдена и поднята со дна Ладожского озера. У этого раритета своя история и нам бы хотелось вам ее рассказать», - заявил первый заместитель руководителя Военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский.

Торжественное открытие выставки пройдет 9 августа в 19:00, в нем примут участие реконструкторы, сотрудники музея и творческие коллективы. Песни военных лет исполнят петербургские артисты и оркестр Olympic Brass. В остальные дни выставка будет работать с 11:00 до 21:00.

Фото: Instagram / @michael_pashaev @wendy_xu1307 @aleks.viktorovich