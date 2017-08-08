  • 8 Август 2017
USD 09.08.2017 59.9886 -0.0719
USD ММВБ 16:16 59.98500  
EUR 09.08.2017 70.8405 -0.0009
EUR ММВБ 16:16 70.8200  
Нефть($) 08.08.2017 52.21 0.06
Нефть(p) 08.08.2017 3132.00 -0.16

За первую неделю августа на Петербург обрушилось рекордное количество осадков

Автор:


© Фото: Instagram / @yuliaefremova82

Темы дня

На улицы Северной столицы вылилось более 42 мм дождей.

За первую неделю августа на Петербург обрушилось рекордное количество осадков. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного.

Читайте также:

В Питере жуть: град и ливень затопили дороги

На улицы Северной столицы вылилось более 42 мм дождей. Это в три раза больше, чем за первую неделю июля. Наиболее сильные ливни шли 2 и 6 августа.

Причем осадки выпадали неравномерно: специалисты называют такие дожди – короткие, но мощные – «тропическими». Несмотря на сложную обстановку, жалоб на застои воды в дежурную службу комитета не поступало.

В то же время службы дорожных предприятий, проведя мониторинг состояния улично-дорожной сети, отметили участки, которые требуют особого внимания при большом дожде.

В первую очередь это дороги, на которых вообще отсутствуют сети канализации: улица Родниковая в Красном Селе, переулок Декабристов и улица Беринга на Васильевском острове, улица Пограничная в Песочном и другие.

В период обильных осадков воду здесь убирают механически. Для того, чтобы наладить нормальный водоотвод на этих участках, необходимо провести капитальный ремонт дорог.

«Мы не допустили серьезных застоев воды во время дождей, тем не менее эти участки должны быть приведены в порядок. Да, они далеко не центральные и не самые загруженные, но не надо ждать, когда проблемы дадут о себе знать», - отметил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

    В Северной столице сложилась «крышная» ресторанная традиция, а лучшие ее представители - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram