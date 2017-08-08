За первую неделю августа на Петербург обрушилось рекордное количество осадков. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного.

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На улицы Северной столицы вылилось более 42 мм дождей. Это в три раза больше, чем за первую неделю июля. Наиболее сильные ливни шли 2 и 6 августа.

Причем осадки выпадали неравномерно: специалисты называют такие дожди – короткие, но мощные – «тропическими». Несмотря на сложную обстановку, жалоб на застои воды в дежурную службу комитета не поступало.

В то же время службы дорожных предприятий, проведя мониторинг состояния улично-дорожной сети, отметили участки, которые требуют особого внимания при большом дожде.

В первую очередь это дороги, на которых вообще отсутствуют сети канализации: улица Родниковая в Красном Селе, переулок Декабристов и улица Беринга на Васильевском острове, улица Пограничная в Песочном и другие.

В период обильных осадков воду здесь убирают механически. Для того, чтобы наладить нормальный водоотвод на этих участках, необходимо провести капитальный ремонт дорог.

«Мы не допустили серьезных застоев воды во время дождей, тем не менее эти участки должны быть приведены в порядок. Да, они далеко не центральные и не самые загруженные, но не надо ждать, когда проблемы дадут о себе знать», - отметил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.