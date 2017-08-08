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Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест до 8 ноября

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© Фото: Михаил Киреев / РИА "Новости"

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Таким образом, он пробудет в изоляторе почти год.

Смольнинский суд до 8 ноября продлил арест бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Таким образом, он пробудет в изоляторе почти год.

Оганесяна задержали в Москве 16 ноября 2016 года по делу о мошенничестве при строительстве "Зенит-арены". Позже Следственный комитет России предъявил обвинение в хищении на сумму более 50 млн рублей.

У Марата Оганесяна бронхит, проблемы с сердечно-сосудистой системой и ряд других хронических заболеваний. За время следствия бывшему чиновнику неоднократно становилось плохо. В середине ноября и в январе ему прямо в суде потребовалась помощь медиков. Также Оганесяну стало плохо при допросе, его увозили в Александровскую больницу.

За что Оганесяна не любили ни застройщики, ни градозащитники и как ситуацию с задержанием прокомментировали политики, можно прочесть в большом материале "Санкт-Петербург.ру".

"Зенит-арену" строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

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