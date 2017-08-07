  • 7 Август 2017
USD 08.08.2017 60.0605 -0.2676
USD ММВБ 22:17 60.15200  
EUR 08.08.2017 70.8414 -0.8465
EUR ММВБ 22:17 70.9710  
Нефть($) 07.08.2017 52.27 0.21
Нефть(p) 07.08.2017 3139.36 -1.32

Россия запустила железную дорогу в обход Украины

Автор:


© Фото: Игорь Онучин / РИА "Новости"

Темы дня

Она построена на территории Ростовской и Воронежской области.

Россия 7 августа запустила железную дорогу в обход Украины. Она построена на территории Ростовской и Воронежской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Рабочее движение на участке Журавка - Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, "интенсификация движения на ветке будет нарастать, соответствующие планы реализуются министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами".

Решение о строительстве железнодорожного обхода соседнего государства для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято в 2015 году.

Ранее железнодорожный путь между Миллерово (Ростовская область) и Журавкой (Воронежская область) пролегал возле границы с Луганской областью Украины и частично проходил по украинской территории. Новая железная дорога отодвинута от госграницы и полностью проходит по российской территории.

Общая протяженность путей от станции Журавка до Миллерово - более 270 км, из них 177 построили военные, остальное - гражданские железнодорожники. Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня наградил военнослужащих железнодорожных войск, сообщают "Вести".

Дорогу необходимо было построить в кратчайшие сроки, поэтому подключили специалистов со всей страны. Для стройки задействовали 1,5 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники, в том числе и подразделения 39-й отдельной железнодорожной бригады.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

    В Северной столице сложилась «крышная» ресторанная традиция, а лучшие ее представители - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram