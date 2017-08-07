Россия запустила железную дорогу в обход Украины

Россия 7 августа запустила железную дорогу в обход Украины. Она построена на территории Ростовской и Воронежской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Рабочее движение на участке Журавка - Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, "интенсификация движения на ветке будет нарастать, соответствующие планы реализуются министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами".

Решение о строительстве железнодорожного обхода соседнего государства для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято в 2015 году.

Ранее железнодорожный путь между Миллерово (Ростовская область) и Журавкой (Воронежская область) пролегал возле границы с Луганской областью Украины и частично проходил по украинской территории. Новая железная дорога отодвинута от госграницы и полностью проходит по российской территории.

Общая протяженность путей от станции Журавка до Миллерово - более 270 км, из них 177 построили военные, остальное - гражданские железнодорожники. Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня наградил военнослужащих железнодорожных войск, сообщают "Вести".

Дорогу необходимо было построить в кратчайшие сроки, поэтому подключили специалистов со всей страны. Для стройки задействовали 1,5 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники, в том числе и подразделения 39-й отдельной железнодорожной бригады.