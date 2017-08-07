Съезд с КАД на Дачный проспект перекрыли на неделю

Съезд номер четыре с КАД на Дачный проспект перекрыли на неделю. Дорожники начали ремонтировать асфальт на внутреннем кольце. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 7 по 13 августа в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД и Предпортовой улицы на Дачный проспект», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Здесь установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.