Миллиардер Роман Абрамович расстался с третьей женой. Он прожил с Дарьей Жуковой десять лет, у них двое детей - семилетний сын Аарон и четырехлетняя дочь Лея. Об этом сообщает РБК.

«Мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», - говорится в совместном заявлении.

Абрамович и Жукова пояснили, что намерены совместно воспитывать общих детей, а также продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Петербурге.

Эксперты журнала Forbes оценивают состояние Абрамовича в 9,2 млрд долларов, он занимает 139 место в рейтинге богатейших людей мира и 12 место в списке богатейших людей России.

Абрамович и Жукова познакомились в 2005 году. В 2007 году миллиардер развелся со второй женой Ириной Маландиной, на которой был женат 16 лет. Маландина при разводе получила 300 млн долларов. У Абрамовича и Маландиной пятеро совместных детей.