Активисты: Чиновники МО "Южно-Приморский" занимаются псевдоблагоустройством

Активисты заметили, что чиновники МО "Южно-Приморский" занимаются псевдоработами по благоустройству. Об этом сообщили в общественном движении "Красивый Петербург".

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Общественники проинспектировали, куда уходят 2/3 бюджета округа, и выяснили, что на придомовых территориях сдирается травяной слой в 5-10 см, а на его место завозится новая земля.

При этом множество реальных проблем МО остаются нерешенными, утверждают активисты. Например, отсутствие занижения поребриков на внутридворовых дорожках, граффити и другие нарушения на детских площадках, а также разъезженные газоны.

"Крупные проблемные участки не входят в полномочия муниципалитета или зарезервированы под строительство социальных объектов, соответственно, МО на них не может тратить бюджет. На следующих слушаниях мы внесем предложения по изменению бюджета МО, дабы пресечь "закапывание" средств и уделить внимание не только вопросам благоустройства", - рассказали в движении.