Петербуржцы 7 августа смогут увидеть «кровавую Луну»

Петербуржцы, как и жители других регионов РФ, вечером 7 августа смогут увидеть «кровавую Луну». Частное затмение Луны можно будет наблюдать почти два часа - с 20:24 до 22:19. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

«И хотя Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, астрономы обещают, что небесный спектакль можно будет увидеть, и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях», - говорится на сайте планетария.

Затмение также можно будет наблюдать из разных областей Европы, Африки, Азии, Австралии. На сайте slooh.com будет вестись онлайн-трансляция затмения из обсерваторий в Африке, Австралии и Азии.

Во время затмения Луна не исчезает полностью, а становится темно-красной. Этот факт объясняется тем, что спутник даже в этом случае продолжает освещаться. Солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и за счет этого рассеяния частично достигают Луны.

Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи в большей мере достигают поверхности Луны при затмении. Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов.

По информации планетария, в ночь с 12 на 13 августа жители России смогут увидеть «самый красивый звездопад года». В эту ночь ожидается максимальная активность метеорного потока Персеиды. Международная метеорная организация отмечает, что метеоры будут падать со скоростью до 100 штук в час.