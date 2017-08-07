  • 7 Август 2017
USD 08.08.2017 60.0605 -0.2676
USD ММВБ 22:17 60.15200  
EUR 08.08.2017 70.8414 -0.8465
EUR ММВБ 22:17 70.9710  
Нефть($) 07.08.2017 52.27 0.21
Нефть(p) 07.08.2017 3139.36 -1.32

Петербуржцы 7 августа смогут увидеть «кровавую Луну»

Автор:


© Фото: delate.info

Темы дня

Частное затмение Луны можно будет наблюдать почти два часа.

Петербуржцы, как и жители других регионов РФ, вечером 7 августа смогут увидеть «кровавую Луну». Частное затмение Луны можно будет наблюдать почти два часа - с 20:24 до 22:19. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

«И хотя Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, астрономы обещают, что небесный спектакль можно будет увидеть, и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях», - говорится на сайте планетария.

Затмение также можно будет наблюдать из разных областей Европы, Африки, Азии, Австралии. На сайте slooh.com будет вестись онлайн-трансляция затмения из обсерваторий в Африке, Австралии и Азии.

Во время затмения Луна не исчезает полностью, а становится темно-красной. Этот факт объясняется тем, что спутник даже в этом случае продолжает освещаться. Солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и за счет этого рассеяния частично достигают Луны.

Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи в большей мере достигают поверхности Луны при затмении. Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов.

По информации планетария, в ночь с 12 на 13 августа жители России смогут увидеть «самый красивый звездопад года». В эту ночь ожидается максимальная активность метеорного потока Персеиды. Международная метеорная организация отмечает, что метеоры будут падать со скоростью до 100 штук в час.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

    В Северной столице сложилась «крышная» ресторанная традиция, а лучшие ее представители - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram