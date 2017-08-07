ФСБ задержала террористов, которые пытались столкнуть "Сапсаны"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала семерых террористов из Средней Азии, которые готовили теракты в Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным 47news, молодые люди пытались столкнуть "Сапсаны". Они установили на пути скоростного поезда "Москва-Петербург" самодельный металлический "башмак".

"Башмак" был установлен на железнодорожных путях в районе станции "Фарфоровская". По расчету террористов, "состав должен был подлететь и врезаться во встречный "Сапсан".

План не сработал из-за некачественных деталей диверсионной конструкции. Трагедия не произошла только из-за инженерной безграмотности, считают в правоохранительных органах.

Помимо этого группа планировала теракты перед Кубком конфедераций по футболу и Днем военно-морского флота. На этих мероприятиях присутствовал президент России Владимир Путин.

После провала плана с "Сапсанами" речь зашла о таране некого объекта железнодорожной инфраструктуры на КамАЗе, однако группу задержали сотрудники ФСБ.