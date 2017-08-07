Кремль предлагает создать коммерческие кладбища. В управлении президента считают, что это поможет решить проблему с платным резервированием мест, пишет «Коммерсантъ».

Инициатива исходит от президента России Владимира Путина, он поручил правительству повысить доступность ритуальных услуг. Большинство поручений касается гарантированному перечню услуг, которые необходимо организовывать по принципу «одного окна» без дополнительного сбора документов.

Помимо этого стоимость такого перечня должна быть во всех регионах уравнена с размером пособия на погребение. Путин также ожидает от правительства окончания разработки нового закона о похоронном деле взамен документа, действующего с 1996 года.

Сейчас в большинстве регионов не созданы условия для оказания ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня, пишет издание. Нет необходимого информирования населения, в каждом шестом регионе нет специализированных служб, которые могут оказывать услуги.

Тем, кто решил воспользоваться гарантированным перечнем, приходится оформлять более пяти документов в разных инстанциях. Есть регионы, где стоимость пакета не установлена, в других разнятся его стоимость и размер пособия, которое выплачивается для компенсации расходов.

По данным Минстроя, в России 80 тыс. кладбищ, а с учетом заброшенных и бесхозных эта цифра в несколько раз выше.