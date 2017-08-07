ГУП «ТЭК СПб» 7 августа проверит на прочность теплосети в Московском районе. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

Испытания на прочность и плотность затронут распределительные тепловые сети от котельной Штурманская, 8, литера С. Сообщать о поврежденных трубопроводах необходимо по телефонам: 004, 112 или 601-93-93.

Предприятие приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей с 22 мая. По состоянию на 31 июля из 261 испытания завершено 254.