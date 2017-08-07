Семилетнего мальчика придавило упавшим фонарем у Московского вокзала. Следственный комитет по Центральному району возбудил по факту происшествия уголовное дело. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа, около полудня, по адресу: Невский проспект, 85. Декоративный фонарь уличного освещения упал на ученика одной из столичных гимназий.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, вдавленным переломом лобной кости слева, ушибленной раной мягких тканей головы.

Дело возбуждено по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).