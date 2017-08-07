На Петербург 7 августа обрушатся ливни и грозы. При этом температура воздуха - от 18 до 20 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди, местами ливни, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, утром местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца был в 04:53, закат будет в 21:14. После заката температура воздуха опустится до плюс 15 градусов, ночью будет слабый дождь.