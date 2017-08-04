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ЕСПЧ запретил выдворять журналиста "Новой газеты" Али Феруза из России

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© Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

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Запрет временный - до вынесения решения по его жалобе в суде по правам человека.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил выдворять журналиста "Новой газеты" Али Феруза (Худоберди Нурматова) из России. Запрет временный - до вынесения решения по его жалобе в ЕСПЧ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката журналиста Кирилла Коротеева.

"Европейский суд сегодня применил правило 39 по нашему обращению, запретив какое-либо перемещение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. В своем ответе суд просил нас прислать полный формуляр жалобы до сентября", - сказал Коротеев.

"Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение: ни депортация, ни выдворение из России, ни что-либо еще невозможно", - добавил он. По словам адвоката, "правило 39 часто является основанием для предоставления убежища".

Ранее Басманный суд Москвы постановил выдворить Феруза из России. Феруз является гражданином Узбекистана, утром 1 августа его задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства.

Корреспондент работает в "Новой газете" с 2016 года, он вырос на Алтае и после окончания школы уехал в Узбекистан. Впоследствии он покинул эту страну, поскольку его пытались завербовать местные спецслужбы.

В марте 2017 года Али Феруз был задержан в Москве по требованию властей Узбекистана. На него составили протокол о нарушении правил въезда в РФ, после чего его отпустили из полиции под подписку о невыезде.

По данным РИА "Новости", Али Ферузу отказали в просьбе о предоставлении убежища, поэтому он должен покинуть Россию. Источник агентства также утверждает, что журналист в 2008 году проходил в РФ по уголовному делу о терроризме.

В разных городах России, в том числе в Петербурге, проходят одиночные пикеты в защиту журналиста. Более того, на сайте Change.org появилась петиция с требованием не выдворять Феруза в Узбекистан, где его якобы ждет тюрьма и пытки.

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