Станцию метро "Проспект Просвещения" открыли после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта с 12:52 из-за бесхозного предмета, найденного на платформе. "В 13:39 станция открыта", - рассказали в метрополитене.