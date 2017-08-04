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РПЦ: "Зенит-арену" достроили только с помощью небесных сил

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© Фото: Владимир Песня / РИА "Новости"

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По словам митрополита Варсонофия, подрядчикам помог молебен на стадионе.

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что "Зенит-арену" достроили только с помощью небесных сил. Об этом заявил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время визита в Республику Мордовию.

"Я был свидетелем того, как строили стадион в Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается - уходят и т.д. А время-то идет. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с Божьей помощью это строительство все-таки завершили", - цитирует митрополита газета "Столица С".

Молебен на "Зенит-арене" провели еще в сентябре 2016 года, на нем присутствовали 20 святых отцов и еще 30 их помощников. При этом строительство стадиона закончилось лишь непосредственно перед Кубком конфедераций, в июне 2017 года.

О проведении молебна на стадионе попросил лично губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Участники молебна обошли все помещения стадиона, площадь которого превышает 280 тыс. кв. метров, это заняло около часа.

"Зенит-арену" строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

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