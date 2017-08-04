  • 4 Август 2017
USD 04.08.2017 60.7503 +0.1684
USD ММВБ 11:17 60.38410  
EUR 04.08.2017 71.9527 +0.2661
EUR ММВБ 11:17 71.6260  
Нефть($) 04.08.2017 51.97 +0.10
Нефть(p) 04.08.2017 3157.19 +14.81

Адвоката несколько часов удерживали в СИЗО, требуя отдать записи по теракту в Петербурге

Автор:


© Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

Темы дня

Ольга Динзе намерена подать жалобу в Генпрокуратуру и уведомить о произошедшем адвокатскую палату.

Адвоката Ольгу Динзе, представляющую интересы фигуранта дела о теракте в Петербурге Акрама Азимова, несколько часов удерживали из СИЗО «Лефортово», требуя отдать записи по его делу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook супруг адвоката Дмитрий Динзе.

«Кроме незаконного удержания ее в СИЗО, прямо при ней руководство изолятора угрожало карцером и проблемами клиенту Акраму Азимову, который поддержал адвоката и попросил не отдавать записи работникам СИЗО», - написал он.

По словам мужчины, его жену не отпускали из СИЗО около трех часов, однако записи она так и не отдала. «Всю ситуацию мы связываем с местью работников СИЗО за борьбу по непосещению оперативными сотрудниками ФСБ наших клиентов, которые сломали в настоящее время Аброра Азимова, но не сломали Акрама, по показаниям адвокатам, связанным с секретной тюрьмой ФСБ», - также рассказал Динзе.

Ольга Динзе намерена подать жалобу в Генеральную прокуратуру и уведомить о произошедшем адвокатскую палату, пишет «Медиазона».

Братья Азимовы заявили, что их держали в «секретной тюрьме ФСБ» в Подмосковье, где подвергали пыткам, а лишь затем правоохранительные органы официально объявили об их задержании. Жалоба на пытки была подана в ЕСПЧ. Впоследствии, по словам адвокатов задержанных, их под угрозой расправы над родственниками заставили отказаться от слов о «секретной тюрьме ФСБ».

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

    В Северной столице сложилась «крышная» ресторанная традиция, а лучшие ее представители - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram