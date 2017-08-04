Адвоката несколько часов удерживали в СИЗО, требуя отдать записи по теракту в Петербурге

Адвоката Ольгу Динзе, представляющую интересы фигуранта дела о теракте в Петербурге Акрама Азимова, несколько часов удерживали из СИЗО «Лефортово», требуя отдать записи по его делу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook супруг адвоката Дмитрий Динзе.

«Кроме незаконного удержания ее в СИЗО, прямо при ней руководство изолятора угрожало карцером и проблемами клиенту Акраму Азимову, который поддержал адвоката и попросил не отдавать записи работникам СИЗО», - написал он.

По словам мужчины, его жену не отпускали из СИЗО около трех часов, однако записи она так и не отдала. «Всю ситуацию мы связываем с местью работников СИЗО за борьбу по непосещению оперативными сотрудниками ФСБ наших клиентов, которые сломали в настоящее время Аброра Азимова, но не сломали Акрама, по показаниям адвокатам, связанным с секретной тюрьмой ФСБ», - также рассказал Динзе.

Ольга Динзе намерена подать жалобу в Генеральную прокуратуру и уведомить о произошедшем адвокатскую палату, пишет «Медиазона».

Братья Азимовы заявили, что их держали в «секретной тюрьме ФСБ» в Подмосковье, где подвергали пыткам, а лишь затем правоохранительные органы официально объявили об их задержании. Жалоба на пытки была подана в ЕСПЧ. Впоследствии, по словам адвокатов задержанных, их под угрозой расправы над родственниками заставили отказаться от слов о «секретной тюрьме ФСБ».

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.