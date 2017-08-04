На Садовой устроили чтение стихов в защиту дома Лермонтова

На Садовой улице, 61, вечером 3 августа устроили чтение стихов в защиту дома Михаила Лермонтова. Об этом сообщили в общественном движении «Красивый Петербург».

Местные жители выступают против сноса здания и строительства на этом месте отеля. Более того, неравнодушные петербуржцы добиваются создания музея писателя.

Здесь находится последняя из оставшихся в Петербурге квартир, где жил Лермонтов. Все остальные дома или снесены, или реконструированы. Здесь поэт был арестован, отсюда отбыл в ссылку.

Акция продолжалась около двух часов, в ней приняли участие около 50 человек, в том числе активисты движений «Не все равно», «Красивый Петербург» и «Живой город».

Активисты раздавали брошюры и читали стихи как Лермонтова, так и собственного сочинения. На акцию приходила глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина.

Дом был построен в начале XIX века. Это было трехэтажное здание в стиле классицизма, увенчанное треугольным фронтоном. Осенью 1836 года в этом доме поселился Лермонтов вместе со своей бабушкой. Отсюда поэт ездил на дежурства в Царское Село. Здесь же он написал самые знаменитые произведения: «Смерть поэта», «Бородино», «Герой нашего времени», «Демон», работал над романом «Княгиня Лиговская».

20 февраля 1837 года в этой квартире Михаил Юрьевич был взят под арест по «делу о непозволительных стихах...», после чего в марте 1837 года был переведен служить на Кавказ. В 1962 году на доме была установлена гранитная мемориальная доска со словами: «В этом доме жил Михаил Юрьевич Лермонтов в 1836-1837 гг. Здесь он написал стихотворение «Смерть поэта».

Еще в 2008 году стало известно, что дом станет частью гостиничного комплекса площадью 66 тыс. кв. метров. Это будет отель класса четыре звезды на 470 номеров, проект за 230 млн евро реализует ООО «Центр развития инвестиционных проектов».