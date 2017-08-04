  • 4 Август 2017
USD 04.08.2017 60.7503 +0.1684
USD ММВБ 11:17 60.38410  
EUR 04.08.2017 71.9527 +0.2661
EUR ММВБ 11:17 71.6260  
Нефть($) 04.08.2017 51.97 +0.10
Нефть(p) 04.08.2017 3157.19 +14.81

На Садовой устроили чтение стихов в защиту дома Лермонтова

Автор:


© Фото: vk.com/dom_lermontova
    следующая

    Темы дня

    Компания «Центр развития инвестиционных проектов» хочет построить здесь отель.

    На Садовой улице, 61, вечером 3 августа устроили чтение стихов в защиту дома Михаила Лермонтова. Об этом сообщили в общественном движении «Красивый Петербург».

    Местные жители выступают против сноса здания и строительства на этом месте отеля. Более того, неравнодушные петербуржцы добиваются создания музея писателя.

    Здесь находится последняя из оставшихся в Петербурге квартир, где жил Лермонтов. Все остальные дома или снесены, или реконструированы. Здесь поэт был арестован, отсюда отбыл в ссылку.

    Акция продолжалась около двух часов, в ней приняли участие около 50 человек, в том числе активисты движений «Не все равно», «Красивый Петербург» и «Живой город».

    Активисты раздавали брошюры и читали стихи как Лермонтова, так и собственного сочинения. На акцию приходила глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина.

    Дом был построен в начале XIX века. Это было трехэтажное здание в стиле классицизма, увенчанное треугольным фронтоном. Осенью 1836 года в этом доме поселился Лермонтов вместе со своей бабушкой. Отсюда поэт ездил на дежурства в Царское Село. Здесь же он написал самые знаменитые произведения: «Смерть поэта», «Бородино», «Герой нашего времени», «Демон», работал над романом «Княгиня Лиговская».

    20 февраля 1837 года в этой квартире Михаил Юрьевич был взят под арест по «делу о непозволительных стихах...», после чего в марте 1837 года был переведен служить на Кавказ. В 1962 году на доме была установлена гранитная мемориальная доска со словами: «В этом доме жил Михаил Юрьевич Лермонтов в 1836-1837 гг. Здесь он написал стихотворение «Смерть поэта».

    Еще в 2008 году стало известно, что дом станет частью гостиничного комплекса площадью 66 тыс. кв. метров. Это будет отель класса четыре звезды на 470 номеров, проект за 230 млн евро реализует ООО «Центр развития инвестиционных проектов».

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      YouDo в Санкт-Петербурге

      Лучшее в Петербурге

      Куда сходить в Петербурге в августе

      Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

      читать далее →

      Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

      В Северной столице сложилась «крышная» ресторанная традиция, а лучшие ее представители - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

      Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Царская одежда: как производят меховые изделия

      «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

      «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Пять знаменитых дворов-колодцев

      Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      28.07.17
      В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
      27.07.17
      Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
      25.07.17
      Чем может помочь опытный юрист?
      25.07.17
      Цветы в интернет-магазине
      24.07.17
      Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
      24.07.17
      Как создать крепкую интернациональную семью?
      21.07.17
      «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
      20.07.17
      Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram