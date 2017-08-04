Суд оштрафовал Алексея Навального на 300 тыс. рублей

Симоновский суд Москвы оштрафовал оппозиционного политика Алексея Навального на 300 тыс. рублей. Штраф наложен за организацию агитационного субботника, прошедшего 8 и 9 июля. Об этом сообщает "Медуза".

Его признали виновным в повторном проведении массового мероприятия без подачи уведомления. По аналогичным делам были оштрафованы главы федерального и московского штабов Навального Леонид Волков (300 тыс. рублей) и Николай Ляскин (250 тыс. рублей).

Как и в делах Волкова и Ляскина, суд счел раздачу агитации «скрытой формой публичного мероприятия»; при этом уведомления на проведение этого мероприятия Навальный и его сторонники не подавали.

Организацией акции, по мнению полиции и суда, Навальный занимался с помощью видео на YoUtube. На заседании Навальный указывал, что один из упомянутых в протоколе эфиров прошел, когда он находился под арестом.

300 тыс. рублей - самый большой возможный штраф за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). За это нарушение также возможен арест сроком до 30 суток.

Алексей Навальный 7 июля вышел из спецприемника после 25 суток ареста. За два дня до этого полиция по всей России начала под разными предлогами проводить обыски в штабах Навального. У активистов изымали агитационные материалы.

8 и 9 июля во многих городах России прошел агитационный субботник, полиция задержала десятки активистов и волонтеров - в Москве более 120 человек, в Петербурге шестерых, двое из которых – несовершеннолетние. Большинство из них обвинили в том, что они нарушили президентский запрет на массовые мероприятия, который был введен до 12 июля в связи с Кубком конфедераций.

В середине 2016 года Навальный объявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Согласно действующему законодательству, ему запрещено баллотироваться из-за судимости, однако Навальный называет это запрет неконституционным и говорит, что намерен добиться своей регистрации.