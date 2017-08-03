Сбербанк запустил в Петербурге собственного мобильного оператора. Пока что тестирование началось только на территории Северной столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Северо-Западного Сбербанка Виктора Алонсо.

"Начали тестировать систему. Это пилотный проект, он проходит только в Петербурге, через месяц можно будет что-то сказать о его эффективности", - сказал он, не уточнив подробностей.

Ранее компания "Сбербанк-Телеком", дочерняя структура Сбербанка, сообщала, что начнет закрытое тестирование собственной виртуальной сети сотовой связи на сетях Tele2 в апреле. Коммерческий запуск сети "Сбербанк-Телеком" планирует в конце 2017 году.

Виртуальный оператор связи (Mobile Virtual Network Operator) предлагает услуги связи под собственным брендом, но пользуется при этом инфраструктурой другого оператора. Эта модель позволяет исключить капитальные вложения в строительство собственной сети.