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На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы

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© Фото: Instagram / @marisha_vin

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Причиной ограничений станет ремонт дороги - замена деформационного шва.

На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы. Причиной ограничений станет ремонт дороги - замена деформационного шва. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части, затем на другой. На период перекрытия двух полос по оставшимся будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В период с 3 по 13 августа 2017 года будет организованно перекрытие полосы безопасности, первой и второй полос, а с 14 по 26 августа 2017 года перекрытие третьей и четвертой полос движения.

Здесь будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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