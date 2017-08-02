Европейскому университету в Петербурге аннулировали лицензию

Рособрнадзор 2 августа аннулировал лицензию Европейскому университету в Петербурге. Об этом двумя неделями ранее попросило само учебное заведение. Теперь ВУЗ сможет заняться оформлением новой лицензии.

Руководство ЕУ решило, что проще будет оформить все заново, недели оспаривать в суде предписания Рособрнадзора по нарушениям в университете.

Из-за разбирательств с нарушениями ректор Европейского университета Олег Хархордин 23 июня объявил о своем уходе, он руководил вузом с 2009 года. Исполняющим обязанности назначен Николай Вахтин, который занимал пост ректора ЕУ с 2003 по 2009 год.

Рособрнадзор провел внеплановую проверку Европейского университета еще весной 2916 года и обнаружил ряд нарушений. Учредителями вуза являются комитет имущественных отношений, Социологический институт РАН, петербургский экономико-математический институт РАН и общественная организация «Петербургский Союз ученых».