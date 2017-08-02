  • 2 Август 2017
USD 03.08.2017 60.5819 +0.7365
USD ММВБ 16:17 60.65820  
EUR 03.08.2017 71.6866 +0.9553
EUR ММВБ 16:17 71.7470  
Нефть($) 02.08.2017 51.81 +0.94
Нефть(p) 02.08.2017 3138.75 +94.41

Европейскому университету в Петербурге аннулировали лицензию

Автор:


© Фото: Instagram / @my_akubowski

Темы дня

Об этом двумя неделями ранее попросило само учебное заведение.

Рособрнадзор 2 августа аннулировал лицензию Европейскому университету в Петербурге. Об этом двумя неделями ранее попросило само учебное заведение. Теперь ВУЗ сможет заняться оформлением новой лицензии.

Руководство ЕУ решило, что проще будет оформить все заново, недели оспаривать в суде предписания Рособрнадзора по нарушениям в университете.

Из-за разбирательств с нарушениями ректор Европейского университета Олег Хархордин 23 июня объявил о своем уходе, он руководил вузом с 2009 года. Исполняющим обязанности назначен Николай Вахтин, который занимал пост ректора ЕУ с 2003 по 2009 год.

Рособрнадзор провел внеплановую проверку Европейского университета еще весной 2916 года и обнаружил ряд нарушений. Учредителями вуза являются комитет имущественных отношений, Социологический институт РАН, петербургский экономико-математический институт РАН и общественная организация «Петербургский Союз ученых».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Сладкое безумие: где попробовать овершейки в Петербурге

    Тирамису, кусок чизкейка, шоколадные трубочки, воздушная кукуруза, рожком мороженого, несколько сиропов, ягоды, много печенек Oreo - и все это один десерт!

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm