Ространснадзор: Петербург неправильно организовал досмотр в метро

Ространснадзор прокомментировал очереди в петербургском метро при проверке всех "звенящих" на рамках пассажиров. В ведомстве считают, что метрополитен неправильно организовал досмотр в подземке.

"Сложившаяся ситуация показала неготовность службы контроля метрополитена к новым условиям работы", - заявили в Ространснадзоре, добавив, что были не готовы ни технические средства, ни персонал.

Ведомство настаивает на подобных мерах безопасности, однако требует от метрополитена "пересмотреть план проверок": увеличить количество рамок-детекторов, организовать применение быстродействующих технических средств на входах/выходах в метро, обеспечить работу оборудования необходимым количеством подготовленного персонала.

"И, наконец, взять на вооружение примеры успешной работы в данной области, например, такой, как опыт московского метрополитена", - резюмировали в Ространснадзоре.

На прошлой неделе петербургское метро проводило эксперимент, проверяя всех "звенящих" на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работали станции "Звенигородская" и "Спасская", а на "Электросиле" постоянно образовываются очереди.

Начальник подземки Владимир Гарюгин рассказал, что тотальная проверка пассажиров некоторых станций петербургского метро – это обязательные требования Ространснадзора и прокуратуры. По его словам, то что жители Северной столицы могли видеть последние дни – еще пустяки, по сравнению с тем, что их может ожидать в будущем.

В итоге метрополитен попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко отказаться от тотального досмотра пассажиров. Минтранс уже признал неэффективным тотальный контроль пассажиров.