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Reuters: В 2017 году в Сирии погибли 40 россиян

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© Фото: Ali Abu-Salah / Reuters

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Потери в четыре раза превышают данные официальных сводок Минобороны.

В 2017 году в Сирии погибли 40 россиян. Потери в четыре раза превышают данные официальных сводок Минобороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на родственников и друзей погибших.

По данным агентства, с начала года в Сирии погибли 40 россиян, в том числе 17 военнослужащих и 21 боец частных военных компаний. Принадлежность еще двух погибших установить не удалось. Официально сообщалось о гибели только десятерых военнослужащих.

Россия участвует в урегулировании конфликта в Сирии с 30 сентября 2015 года. О гибели солдат и офицеров часто становится известно спустя долгое время, причем из неофициальных источников. Основная причина этого - указ президента от 28 мая 2015 года о засекречивании потерь в мирное время.

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