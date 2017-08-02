На Петербург днем 2 августа обрушатся дожди и грозы. При этом температура воздуха - от 20 до 22 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Утром и днем дождь, во второй половине дня местами сильный. Местами гроза. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, во второй половине дня 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет понижаться. Восход солнца был в 04:41, закат будет в 21:27. После заката температура воздуха опустится до плюс 15 градусов, ночью будет преимущественно ясно.