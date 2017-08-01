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УФАС: Центр управления парковками незаконно заключил контракт по велодорожкам

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© Фото: 1zoom.me

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Договор на более чем 110 млн рублей получила "Промышленно-инвестиционная группа".

Центр управления парковками незаконно заключил контракт на размещение велодорожек. Договор на более чем 110 млн рублей получила "Промышленно-инвестиционная группа".  Об этом сообщили в петербургском управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Проверка документов была проведена после обращения в УФАС сотрудников международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International. Активисты обратили внимание на то, что контракт был заключен без проведения торгов.

В Центре управления парковками объяснили отсутствие необходимого конкурса "обстоятельствами непреодолимой силы". Антимонопольщики же пояснили, что в это время режим чрезвычайного положения на территории Петербурга не вводился, то есть обстоятельства непреодолимой силы отсутствовали.

УФАС требует расторжения контракта и проведения торгов. Кроме того, подписавший договор чиновник Центра будет оштрафован на 50 тыс. рублей.

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