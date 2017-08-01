Горсуд Петербурга отказался отменять арест депутата Резника

Городской суд Петербурга отказался отменять арест депутата Законодательного собрания Максима Резника. Парламентарий был арестован за участие в митинге 12 июня постановлением Дзержинского районного суда 28 июля. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Адвокат Борис Грузд пытался доказать, что на акции протеста Резник исполнял свои профессиональные полномочия. Он также обратил внимание суда, что все три протокола в отношении парламентария составлены, исходя из разной хронологии.

Также адвокат отметил, что в доказательство сотрудник Росгвардии, которого якобы Резник схватил за шею, предоставил видео, на которых это действие парламентария не запечатлено.

"Рапорт полковника стал единственным доказательством в суде, но при этом в самом объяснении он сообщил, что отвлекся, почувствовал, что сзади его кто-то схватил за шею. Обернулся, а там Резник", - заявил адвокат.

Сам Резник сообщил, что на Марсовом поле исполнял свои служебные обязанности, как член контрольной группы ЗакСа. По словам депутата, составление протокола в его отношении спустя почти месяц после акции является последствием его политической деятельности, в рамках которой он требовал расследования событий 12 июня.

Оппозиционного парламентария Максима Резника 28 июля арестовали на 10 суток и оштрафовали на 11 тыс. рублей. Акции во многих городах России 12 июня проходили под общим лозунгом "Требуем ответов!", они стали продолжением протестов 26 марта. Митинги организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального.

Протестующие 12 июня от Москвы до Владивостока требовали ответить, откуда у премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера. Подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве 12 июня, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".